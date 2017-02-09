В Раде произошла стычка между нардепами из БПП Мельничуком и Лещенко (фото)

Народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Иван Мельничук и Сергей Лещенко подрались на пленарном заседании парламента в четверг.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время рассмотрения законопроекта о Конституционном суде Украины перед голосованием произошла небольшая драка между народными депутатами И.Мельничуком и С.Лещенко по неизвестной причине.
Мельничук подрался с Лещенко / Скриншот
FB Олексій Рябчин
Новый стиль парламентского диалога от БПП - депутат Мельничук накинулся на депутата Сергій Лещенко в зале Верховной Рады за пост в фейсбуке.
Ноль реакции от руководства Рады.
Деградация.
Коллеги по парламенту, в частности Олег Барна, быстро разняли конфликтующие стороны.
Ряд народных депутатов потребовали от председателя Верховной Рады Андрея Парубия отреагировать на данную ситуацию, а также дать возможность высказаться по инциденту.
А.Парубий заявил, что не позволит сорвать голосование для принятия в первом чтении законопроекта. "Мы потом разберемся, в Регламентном комитете", - сказал спикер.
УНИАН, Интерфакс-Україна