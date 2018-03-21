В Раде раскритиковали инициативу Кабмина о разрыве экономического сотрудничества с РФ

Постановление Кабинета министров Украины о прекращении экономического сотрудничества с Российской Федерацией является имитацией. Об этом в кулуарах парламента заявила вице-спикер Верховной рады, нардеп от "Самопомичи" Оксана Сыроид.

"Постановление о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и России - это очередная имитация процесса. Мы такие постановления принимаем здесь каждую неделю: то осудить какие-то действия, то предложить правительству прекратить какое-то сотрудничество и так далее. Где решения?", - заявила Сыроид.

Она также отметила, что между странами до сих пор не прекращены дипломатические отношения, не введен визовый режим, а также действуют некоторые двусторонние соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Прекращение действия данной программы является частью комплекса мер, направленных на противодействие агрессивной политике РФ.