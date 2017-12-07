В Раде сняли с повестки дня скандальный закон по НАБУ

Верховная Рада сняла с повестки дня 7 декабря рассмотрение законопроекта No7362, который позволяет депутатам увольнять глав антикоррупционных органов.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил нардеп от БПП Мустафа Найем.

"Они отступили. Законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАЗК снят с повестки дня и не будет рассматриваться Верховной Радой. Секретариаты парламентских фракций уже получили обновлённую повестку дня, в которой нет проекта No7362", - написал он.