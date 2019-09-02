В Раде уже зарегистрировали более 300 законопроектов - Разумков

В Верховной Раде IX созыва уже зарегистрировано более 300 законопроєктів, из которых 67 определены Президентом как неотложные.

Об этом во время заседания Согласительного совета 2 сентября заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает корреспондент Укринформа.

"Информирую вас, что в настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов, из которых 67 определены Президентом Украины для неотложного рассмотрения Верховной Радой. Относительно 59 таких законопроектив уже есть проголосованные решения о сокращенных сроках их подготовки к рассмотрению, внесены 7 законопроектов по изменениям в Конституцию Украины, которые включаются в повестку дня сессии и направляются в Конституционный Суд для предоставления заключения по отдельной процедуре", - сообщил Разумков.

Также он отметил, что зарегистрировано более 120 переходных законопроектов. Спикер не исключает, что среди них будут и такие, которые не получат поддержки в комитетах.

Также Дмитрий Разумков напомнил, что не позднее 15 сентября в новь сформированное правительство должно подать проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в ВР. Читайте также: Рада утвердила календарный план второй сессии

Председатель ВР также поблагодарил парламентариев за плодотворную работу во время первой сессии 29 августа.

Кроме того, Разумков попросил тщательно проанализировать и рассмотреть на комитетах проект повестки дня 2 сессии и внести свои предложения главному организационному управлению аппарата ВР до 5 сентября.

Спикер информировал, что доработанный проект повестки дня 2 сессии будет внесен 9 сентября на рассмотрение и одобрен Согласительным советом, а 10 сентября документ должен быть утвержден ВР.