В Раде в пятницу пройдет международная конференция по развитию общественного доверия - Парубий

Представители 50 стран мира примут участие в международной конференции, которая пройдет в Верховной Раде на текущей неделе, 19-20 мая, инициатором которой выступают инициатива "Открытый парламент", Верховная Рада и рабочая группа по законодательной открытости партнерства "Открытое правительство", сообщает спикер украинского парламента Андрей Парубий.

"В эту пятницу в Верховной Раде начнется глобальная конференция "Развитие общественного доверия открытостью и вовлечением". Свое участие в этой конференции уже подтвердили 50 стран мира", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

По словам спикера, в конференции примет участие президент Европарламента Пэт Кокс, представители международных организаций.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", А.Парубий также сообщил, что на этой неделе Верховная Рада рассмотрит вопросы, часть которых не была рассмотрена на предыдущей пленарной неделе.

По его словам, во вторник народные депутаты Украины планируют рассмотреть вопросы, связанные с ЖКХ. Он также сообщил, что во вторник в повестку дня будут включены все законопроекты, которые предлагают народные депутаты, а в четверг парламент рассмотрит законопроекты, которые предлагает правительство Украины.