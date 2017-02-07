В Раде возмутились заявлениями посла ФРГ о выборах в Донбассе

Сегодня посол Германии Эрнст Райхель заявил в интервью украинским СМИ, что для проведения выборов в ОРДЛО "необязательно" отсутствие там войск из РФ

Народные депутаты требуют от посла Германии в Украине опровергнуть его заявление о возможности проведения выборов на временно оккупированной части Донбасса без вывода российских войск. Об этом заявила, выступая с парламентской трибуны, глава комитета Верховной Рады по вопросам иностранных дел Анна Гопко, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Мы считаем, что такое заявление посла Германии в Украине идет вразрез с официальной политикой Германии, противоречит минским договоренностям, в частности, тому, что Германия является активным участником нормандского формата, а также всем усилиям по урегулированию, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель", - сказала она.

Гопко добавила, что, по мнению части депутатов, МИД должен "немедленно" вызвать посла ФРГ "для того, чтобы услышать опровержение этого заявления". После этого, по ее словам, глава ведомства Павел Климкин должен доложить украинскому парламенту о результатах такого разговора.

Нардеп заявила, что парламентарии "благодарны" Меркель за поддержку политики санкций, а также евродепутатам, которые были в Донбассе и видели, что там происходит на самом деле. "В отличие от посла, которого мы приглашаем поехать на восток, в Авдеевку, чтобы увидеть, что там происходит, и после этого услышать, какой будет его позиция по поводу проведения выборов в присутствии российских войск", - добавила она.

Гопко также отметила, что сегодня к 25-летию открытия посольства Германии в Украине посол организовывает прием, приглашены в том числе и депутаты. "Мы считаем, что следует бойкотировать это мероприятие... и таким образом выразить свою принципиальную позицию", - добавила она.Народный депутат Владимир Арьев у себя в Facebook призвал Райхеля "быть осторожнее в заявлениях", посоветовав тому обратиться к резолюциям ПАСЕ No2132 под названием "Политические последствия российской агрессии в Украине" (пункт 8) и No2133 "Средства правовой защиты от нарушений прав человека на территориях вне контроля украинской власти "(пункт 14).

Ранее сегодня, 7 февраля 2017 года, в украинских СМИ немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО "необязательными" условиями является отсутствие там российских войск или наличие "на каждой горадминистрации украинского флага".