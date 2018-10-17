В Раде зарегистрировали президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", инициированный президентом Украины Петром Порошенко. Законопроект No9208 был передан в секретариат парламента 17 октября и определен президентом, как неотложный.

Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам культуры и духовности.

В законопроекте отмечается, что передача храма будет способствовать ускорению получения Томоса - признание Всемирным Православием поместной Православной Церкви Украины и создаст достойные условия для осуществления своих важнейших представительно-коммуникативных функций экзархами Вселенского Патриархата.

"Полноценное функционирование этого представительства, среди прочего, требует также обеспечения надлежащей достойной культовым сооружением, в котором посланцы Вселенского Патриархата смогут регулярно осуществлять богослужения", - говорится в пояснительной записке.

При этом передача в постоянное пользование Андреевской церкви будет проведена по решению Кабинета Министров Украины и не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

Докладывать о законопроекте во время его рассмотрения в Верховной Раде представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко

Как сообщалось, во вторник представитель президента в Верховной Раде, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что ПетроПорошенко в ближайшие дни внесет в Верховную Раду предложение передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной церкви. На Фанаре заявили о том, что процесс предоставления Томоса будет продолжаться. Кроме того, Синод признал недействительными анафемы, которые РПЦ наложила на патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария.