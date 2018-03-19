В Раде зарегистрировали проект закона о Нацбюро финансовой безопасности

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в парламенте законопроект Национальном бюро финансовой безопасности.

Текст проекта закона No8157 на сайте Верховной Рады пока что отсутствует.

Ранее законопроект Южаниной раскритиковали в Министерстве финансов. Глава Минфина Александр Данилюк настаивает на принятии правительственного законопроекта о Службе финансовых расследований.

Как пишет эксперт "Реанимационного пакета реформ" Злата Симоненко в своем материале для ZN.UA, предусмотренные законопроектом принципы формирования и работы НБФБ напоминают СБУ.

"Предполагается, что это бюро будет напрямую подконтрольно президенту Украины. Это противоречит не только требованиям МВФ, но и нормам Конституции Украины, в которой не предусмотрены функции, которыми Нина Южанина собирается наделить президента Порошенко. Подчинение новообразованного института президенту искажает всю идею независимости такого органа. Согласно документу директора НБФБ назначает и увольняет президент по предложению конкурсной комиссии в составе девяти членов, которых предлагают парламент, правительство и сам глава государства", - отмечает эксперт.

Южанина предлагает предоставить Бюро право доступа к информации о реестре избирателей, результатам аудита и кредитным историям, что не является объектом расследования для НБФБ.