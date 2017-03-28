В Раде заверяют, что антидискриминационные нормы из новой редакции Трудового кодекса не исключали

Комитет ВР по соцполитике, занятости и пенсионному обеспечению говорит, что не изымал из новой редакции Трудового кодекса антидискриминационные поправки.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"Подчеркиваем, что Комитет не изымал из текста проекта Трудового кодекса Украины нормы, которые содержат запрет дискриминации в сфере труда", - подчеркнули там.

В целом, говорят в комитете, в соответствующий законопроект N1658 подано почти 1900 поправок и предложений от народных депутатов.

В частности, статью 3 проекта относительно запрета дискриминации в сфере труда было предложено дополнить следующим признаками: сексуальная ориентация; отношение к гендерности или половым отношениям; гендерная идентичность; беременность; обращение или вероятное обращение за социальным отпуском или отпуском по уходу за ребенком в связи с усыновлением ребенка; принадлежность к категории внутренне перемещенных лиц; призыв или возможность призыва на мобилизационное обучение или военную службу во время мобилизации; участие в антитеррористической операции; семейное положение; принадлежность к философским или иным мировоззренческим убеждениям.

Сообщается, что во время рассмотрения предложений 15 марта члены комитета голосовали правки только тех депутатов, которые приняли участие в заседании. В частности, члены комитета проголосовали за поправку N46 нардепа Павла Унгуряна "Недопущение дискриминации в сфере труда", поскольку "ее редакция не содержит ограниченного перечня признаков, по которым могут быть дискриминированы субъекты трудовых отношений".

Другие поправки к статье 3, говорят в комитете, а также поправки о предоставлении работникам отпусков в связи с обучением, внесенные от народных депутатов Украины, которые не смогли принять участие в заседании, комитет не рассматривал. Но 11 апреля состоится еще одно заседание по этому поводу.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко заявил, что не подпишет новый Трудовой кодекс без антидискриминационных поправок, которые являются одним из требований для безвизового режима с Евросоюзом. По утверждению главы государства, парламентский комитет своим решением изъял эти антидискриминационные нормы из законопроекта.

Как известно, 5 ноября 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект Трудового кодекса (N1658), но тогда депутаты не поддержали поправку о запрете дискриминации в трудовой сфере, озвученную Ириной Геращенко.

В частности, предлагалось зафиксировать, что в трудовой сфере запрещена дискриминация по расовым, политическим, религиозным признакам, а также на основании половой принадлежности, сексуальной ориентации, семейного или имущественного положения, в зависимости от участия в забастовках, подозрения на СПИД или его наличия.

Эта поправка была одним из ключевых требований касательно безвизового режима с Евросоюзом. Тогда Андрей Парубий заявил, что ее могут рассмотреть ко второму чтению.

15 марта 2017 года комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрел на своем заседании проект Трудового кодекса и - голосами депутатов от БПП и НФ - рекомендовал его к окончательному принятию, хотя профсоюзы, работодатели и гражданские активисты протестуют против ряда положений.

Они говорят, что комитет проигнорировал 22 из 59 рекомендаций, поданных в 2016 году Международной организацией труда для Украины. В частности, речь идет о требовании недопущения дискриминации женщин, несовершеннолетних; злоупотребления правами работодателей и т.п.