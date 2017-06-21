В Раду настойчиво приглашают силовиков для отчета о расследовании убийства Шеремета

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики планирует обратиться к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой пригласить в парламент руководство Национальной полиции Украины для отчета относительно расследования убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает "Укринформ".

"Возможно, мы обратимся к руководству Нацполиции, чтобы они отчитались в парламенте о ходе расследования, ведь 20 июля будет годовщина убийства Шеремета и было бы логично, чтобы к первой годовщине руководство Нацполиции или МВД отчиталось в парламенте публично", - сообщила во время заседания Комитета народный депутат Ольга Червакова.

В свою очередь глава Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар поддержала данное предложение и сообщила о том, что Комитет Рады обратится к спикеру с соответствующей просьбой.

По словам Черваковой, руководство Нацполиции направило Комитету справку о состоянии расследования соответствующего уголовного производства.

"По результатам просмотра и анализа документального фильма "Убийство Павла", представленного компанией "Следствие. инфо", проводятся дополнительные следственные действия, в частности, допрошен об обстоятельствах нахождения по месту жительства потерпевшего накануне преступления бывший работник СБУ Устименко и проведен с ним следственный эксперимент, допрошен владелец автомобиля, на котором ездил в то время Устименко, также проводятся другие следственные действия", - процитировала справку народный депутат.

Во время сегодняшнего заседания Комитета первым вопросом повестки дня было расследование убийство Павла Шеремета, члены Комитета планировали заслушать правоохранителей по этому поводу, однако те на заседание не пришли.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не владело.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко отметил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.

По материалам: Укринформ