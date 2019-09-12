В Раду подан законопроект о борьбе с кнопкодавством - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук зарегистрировал президентский законопроект об обеспечении личного голосования. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 12 сентября.

"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами кнопкодавста в стенах парламента и дать им правовую оценку", - написал он.

Также, по словам Стефанчука, отдельной опцией он регистрирует проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины. При этом на сайте парламента этого законопроекта еще нет.

Отметим, за время работы Рады девятого созыва уже зафиксировали три случая кнопкодавства. Первым в нарушении уличили нардепа мажоритарщика- самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева.

Накануне на кнопкодавстве попались нардепы от Слуги народа Сергей Литвиненко и Елена Копанчук. Они извинились и пообещали отдать месячную зарплату на благотворительность.

Вибори в Україні та світі

http://vybory.org.ua/