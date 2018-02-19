В Раду поступило представление на снятие неприкосновенности с депутата Бакулина.

В Верховную Раду в понедельник, 19 февраля, поступило представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Согласно процедуре, глава ВР Андрей Парубий направил представление на Бакулина в регламентный комитет, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на информацию спикера парламента на своей странице в Fаcebook.

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"Моя позиция неизменна - никто из народных депутатов Украины не имеет права прятаться за неприкосновенностью. Если народный депутат не виноват в совершении инкриминируемых ему преступлений, пусть доказывает свою правоту, как и остальные граждане, в суде, - написал Парубий.

Напомним, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Бакулина.

По словам генпрокурора, представление будет касаться привлечения нардепа к уголовной ответственности, в том числе по статьям "Создание организованной преступной группировки" и "Хищение государственных средств".

Ранее Луценко уже анонсировал подобные представления на Бакулина.

Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года. В марте 2014 года Бакулина задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах в деле о буровых установках. 25 апреля Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.