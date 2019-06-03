В Раду проходят четыре партии, еще три близки к барьеру - соцопрос

В то же время почти треть граждан еще не определилась с выбором.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент по 5% барьеру могли бы пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" (бывшая БПП), "Батькивщина", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно данным исследования в целом партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных и 40,9% из тех, кто определился и пойдет на выборы. За "Оппозиционную платформу - За жизнь" планируют проголосовать 11,1% определившихся, Европейская солидарность" (бывшая БПП) набирает 10,5%, ВО "Батькивщина" - 9,3%.

В то же время близки к проходному барьеру "Сила и честь", которую планируют поддержать 4,9% определившихся опрошенных, а также высокие шансы преодолеть проходной барьер и у партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, за которую проголосовали бы 4,8% определившихся с выбором. Также определенные шансы на преодоление проходного барьера имеет партия "Голос" Святослава Вакарчука, за которую готовы проголосовать 3,3% респондентов.

В то же время 29,1% граждан еще не определились с выбором или не планируют голосовать.

У президентской партии "Слуга народа" наибольшая поддержка на востоке страны (51,7% среди определившихся с выбором), равная в центре и на юге страны, ниже на западе Украины и самая низкая на Донбассе (34,9%).

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы поддержать 41,9% определившихся респондентов на Донбассе и 17,9% на востоке, при том значительно меньше в других регионах. "Европейская солидарность", напротив, имеет относительно высокую поддержку на западе (15,1%) и юге (13%) страны, и значительно ниже в других регионах. У ВО "Батькивщина" относительно равномерная поддержка (8,9-11,2%) почти во всех регионах, кроме Донбасса и востока, где за нее проголосовали бы менее 4,7 и 4,8% определившихся с выбором соответственно.

Учредительный опрос был проведен 15-19 мая среди 2121 респондентов из 24 областей и Киева. Выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

24 мая в Украине стартовала предвыборная кампания. ЦИК открыла номер специального счета для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины и партий, которые собираются баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Выдвижение депутатов партиями заканчивается за 40 дней до дня голосования - 10 июня, а подача документов для регистрации заканчивается 20 июня. Сняться с выборов можно будет до 30 июня.

По материалам: Интерфакс-Украина