В рамках розслідування вбивства Шеремета допитані 1,8 тис. осіб

В рамках розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета допитані 1,8 тис. осіб. Про це йдеться в доповіді Комітету із захисту журналістів.

Так, згідно інформації, зазначеної в доповіді, до розслідування вбивства Шеремета притягнуто 35 правоохоронців (це слідчі поліції, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ), які переглянули 150 терабайт відеоматеріалів. Разом з тим, на даний момент у слідства немає жодного підозрюваного і, відповідно, нікому не пред'явлено звинувачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко закликає правоохоронців найближчим часом публічно відзвітувати з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, Порошенко зазначив, що зацікавлений у прозорому розслідуванні вбивства Шеремета, а також запевнив у готовності зробити все від нього залежне для повного розслідування. Крім того, Порошенко підкреслив, що правоохоронні органи мають найближчим часом провести публічний звіт про результати слідства.