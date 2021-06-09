Вірастюка зареєстрували народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом.

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора"

Повідомляється, що ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом на окрузі No87 на Івано-Франківщині відповідно до його заяви від 7 червня.

Раніше Велика Палата Верховного Суду прийняла рішення, що протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Вірастюка визнано законно обраним депутатом, є чинним.

У червні суд також визнав законним обрання Василя Вірастюка депутатом

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