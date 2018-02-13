В рекомендациях Венецианской комиссии есть возможное решение украинско-венгерского конфликта по поводу языковой статьи

Решение конфликта между Украиной и Венгрией по вопросу языковой статьи закона об образования возможно содержится в выводах Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), полагает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую рекомендации Венецианской комиссии, призываю Украину более внимательно ознакомиться с этими рекомендациями, потому что там есть возможное решение этой проблемы между Украиной и Венгрией", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.