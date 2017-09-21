В резолюции о миротворцах ООН на Донбассе Украина требует признать РФ агрессором, - СМИ

В украинском проекте резолюции о размещении миротворцев ООН на Донбассе говорится о необходимости подтвердить роль РФ как агрессора.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, Киев требует включить в резолюцию формулировки "операция по принуждению к миру" или "операция по восстановлению мира".

Также отмечается, что в подготовленном Украиной проекте говорится, что на развертывание миссии миротворцев уйдет не менее полугода.

По словам собеседника российского издания, этот "контрпроект" для Совбеза ООН украинская сторона подготовила только после российской инициативы, а до этого украинские власти "занимались популизмом".

Причем издание утверждает, что близкий к секретариату ООН источник также подтвердил, что ранее Украина подобные документы на рассмотрение Совета Безопасности ООН не выносила.

Напомним, в настоящее время в Совбезе находятся два проекта резолюции на тему миротворцев на Донбассе - украинский и российский.

20 сентября Совбез ООН принял резолюцию о реформе миротворческих операций организации, которая предусматривает более активное участие в таких миссиях стран Африканского союза.

В этот же день, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе не должна быть предвзятой.

Как известно, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на Донбассе. Однако он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались именно на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". В тот же день РФ внесла соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Но позже, 11 сентября, в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин уже допустил, что вооруженная миссия ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его изменившемуся мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Волкер о миротворцах: предложение Путина больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное

Наряду с этим в Госдепартаменте США заявили, что мандат миротворцев ООН должен распространяться на всю оккупированную территорию Донбасса вплоть до границы с РФ.

17 сентября представители РФ обвинили Украину и США в неготовности работать с российской резолюцией о размещении миротворцев ООН на Донбассе.

Trust.UA

http://www.trust.ua