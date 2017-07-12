В РФ упростили схему получения паспорта гражданам Украины

12 июля нелегитимная Государственная Дума Российской Федерации утвердила процедуру отказа от гражданства Украины. Об этом сообщается на официальном портале госоргана РФ.

Нелегитимная Госдума приняла законопроект о лишении гражданства террористов, в котором также предусмотрели присягу гражданина РФ и особый порядок выдачи российских паспортов гражданам Украины.

За документ проголосовали 404 депутата. Согласно принятому законопроекту, присягу иностранцам следует принимать при вступлении в российское гражданство.

Чтобы отказаться от своего гражданства, украинцы должны предоставить копию обращения об отказе от гражданства вместо справки от официальных ведомств Украины.

Напомним, что 9 июля в России рассмотрели поправки к законопроекту, которые позволяют отменять решение о предоставлении гражданства осужденным за терроризм. Они будут касаться разрешения жителям Украины, которые не могут получить справку о выходе из гражданства, официально публично отказываться от него для того, чтобы получить паспорт РФ.