В РНБО допускають запровадження санкцій проти інших телеканалів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов допускає запровадження санкцій проти інших телеканалів, якщо будуть докази їх роботи проти України на ворогів.

Про це він сказав на брифінгу, який транслювався на телеканалі "Україна 24".

На питання, чи буде розглядатися можливість запровадження санкцій проти інших телеканалів, і зокрема регіональних, які мовлять на сході України, на яких виходять антиукраїнські сюжети і програми.

"Таких каналів дуже багато. Залежно від того, як тільки будуть у нас відповідні документи, саме документи, не емоції... ми відразу будемо робити відповідне реагування. Немає значення - це на сході, чи на заході, чи на півдні, чи в комусь іншому місці", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що "позиція буде жорсткою, тому що ми знаходимося у вкрай складному на сьогоднішній день стані".

"Ми знаходимося у стані війни. Це треба всім усвідомити і розуміти", - наголосив він.

За словами Данілова, ворог України підступний і на українському суспільстві лежить відповідальність за те, щоби країна збереглася.