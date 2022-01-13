В РНБО озвучили "план Путіна" щодо України

План президента Росії Володимира Путіна - це внутрішня дестабілізація ситуації в Україні. Це дозволить знищити нашу країну як державу.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді, опублікованому 13 січня.

"Давайте починати із самого початку. Який план у Путіна? Він досить простий, ми про це публічно говоримо - це знищення нас як держави", - сказав він.

Данілов нагадав, що Росія у 2014 році анексувала Крим, а потім окупувала частину Донецької, Луганської областей для того, щоб Україна відвернула увагу від півострова.

"Який план сьогодні у Путіна? Внутрішня дестабілізація нашій країні. Якщо тільки відбудеться внутрішня дестабілізація, потім він матиме можливість скористатися цією дестабілізацією для того, щоб зробити свою чорну справу. Крапка. Якщо не буде внутрішньої дестабілізації, буде набагато складніше виконувати ті завдання, які вони поставили собі", - вважає секретар РНБО.

Він також висловив думку, що Мінські угоди, які були підписані, як вважає Данилов, під дулом автомата, не можуть застосовуватись саме у тому вигляді, в якому вони є.

Перед Новим роком Данілов заявляв, що ситуація біля кордонів України є відносно спокійною. Передумов для вторгнення з боку РФ, за даними української розвідки, не було.