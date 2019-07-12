В РНБО шоковані тим, що побачили на Житомирському бронетанковому заводі

Заступник секретаря Ради національно безпеки і оборони Сергій Кривонос був шокований після візиту до Житомирського бронетанкового заводу.

Про це генерал-майор написав на своїй сторінці у Facebook .

"Сьогодні працював на Житомирському бронетанковому заводі. Ситуація жахлива. Нинішнє керівництво підприємства довело виробництво до занепаду. Спроможності заводу дозволяють випускати для Збройних сил України техніку в великих обсягах ту, що саме потрібна нашим підрозділам але так не є. Люди, які працюють на заводі мотивовані, професійно підготовлені але обурені - зневажливим відношенням та політикою нинішнього керівництва щодо підприємства, перспектив його розвитку, випуску продукції та рівня заробітної плати співробітників заводу", - розповів він.

За словами заступника секретаря РНБО, вже сьогодні запланована зустріч з керівництвом Укроборонпрому щодо ситуації, яка склалася на підприємстві.

Нагадаємо, на Житомирському бронетанковому заводі виявили нестачу комплектуючих на понад 8 мільйонів. Військова прокуратура розслідує фінансові махінації на Житомирському бронетанковому заводі.