В России говорят, что никаких писем от Януковича о вторжении не получали

Луценко напомнил, что несмотря на заявление российского ведомства, видеозапись рассказа представителя России в ООН Виталия Чуркина о упомянутое письмо остается свидетельством непоследовательности логики россиян

Генпрокуратура России заявляет, что органы российской власти не получали от экс-президента Украины Виктора Януковича никаких писем с просьбой о введении в Украине подразделений вооруженных сил РФ.

Письмо российской прокуратуры обнародовал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"В Администрацию президента РФ и Совета Федерации ни одного заявления Януковича В. Ф. с просьбой использовать ВС РФ на территории Украины не поступало и этими государственными учреждениями не рассматривался. Никакие заявления Януковича В. Ф. ни были основанием для обращения президента РФ в Совет Федерации по согласование использования ВС РФ на территории Украины ", - говорится в письме российской прокуратуры, резюмирует Луценко на своей странице в Facebook.

Луценко напомнил, что несмотря на заявление российского ведомства, видеозапись рассказа представителя России в ООН Виталия Чуркина о упомянутое письмо остается свидетельством непоследовательности логики россиян.

"Что делать с выступлением Чуркина в Совете Безопасности ООН об этом письме? Что делать с видеоинтервью самого Януковича, который подтверждает, что писал такое письмо? Что делать с выступлением на советы Федерации Клишас, который говорит о письме Януковича к советам Федерации Что в конце концов делать с видео встречи Путина с прессой в г.. Ново-Огарево? " , - Написал глава ГПУ.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович, который скрывается от украинского правосудия, заявил, что не просил вводить войска в Украину .