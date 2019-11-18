В России назвали дату передачи украинских кораблей

Захваченные в Керченском проливе украинские корабли передадут Киеву в понедельник, 18 ноября, около полудня, передает "РБК-Украина".

Согласно информации Пограничного управления ФСБ РФ, корабли будут переданы в соответствии с достигнутыми украинско-российскими договоренностями. Три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября около 12.00.

Сообщать какие-либо подробности относительно процесса передачи суден в пограничном ведомстве страны-агрессора не стали.

Напомним, 17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей.