В России осталось 37 украинских дипломатов

На дипломатической службе в Российской Федерации осталось всего 37 украинских сотрудников.

Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Остались 37 наших дипломатов. Сейчас мы подаем на согласование недостающее число", - сказала она на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду.

По словам Зеркаль, возможно, речь будет идти о 13 дипломатах на замену выдворенным.

Замминистра добавила, что МИД работает над обеспечением защиты прав украинских политзаключенных в России, несмотря на высылку дипломатов.

Напомним, 26 марта президент Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов в знак солидарности с Британией в связи с отравлением российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. 28 марта российские дипломаты покинули Украину.

30 марта Россия объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". В МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии. Им были вручены ноты протеста.