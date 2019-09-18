В России заявили об отказе Украины от "формулы Штайнмайера"

Украинская сторона контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказалась письменно закреплять так называемую "формулу Штайнмайера". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на своих представителей в контактной группе.

Сообщается, что на встрече контактной группы в Минске делегация Украины отказалась закреплять на бумаге "формулу Штайнмайера", так как этот документ не предусмотрен минским комплексом мер. Также сообщается, что Украина настаивает на передаче контроля над участком границы с России, а также на разоружении незаконных формирований.

"Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - цитируют российские СМИ источники в контактной группе.

Напомним, ранее глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает "формулу Штайнмайера" наиболее уместной для выполнения минских договоренностей.

В то же время он подчеркнул, что на сегодня нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

"Формула Штайнмайера" предусматривает, что Украина должна принять закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли они европейским стандартам. После этого на постоянной основе вступает в силу особый статус.

