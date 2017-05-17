В Ростовском суде заявили о невозможности обеспечить видеосвязь с участием Януковича

В Ростовском областном суде России заявили о невозможности 18 мая обеспечить видеосвязь с участием экс-президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании Оболонского районного суда Киева.

В ответе облсуда, который получили адвокаты Януковича, отмечается, что со стороны Оболонского суда не поступили необходимые для организации видеоконференции документы.

После получения Ростовским судом обращения, оно будет рассмотрено в установленном порядке, говорится в документе.

Как сообщалось, защита Януковича требовала, чтобы видеоконференцсвязь между экс-президентом и Оболонским райсудом Киева была организована в порядке международной правовой помощи.

Напомним, Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу три варианта видеосвязи с судом, где бы он ни находился в момент заседания. В ГПУ сообщили, что участие в подготовительном судебном заседании предполагается не через международную правовую помощь, поэтому обращаться в государственные органы РФ нет необходимости. Своим решением Оболонский райсуд Киева дал возможность экс-президенту "не прикрепляться" ни к какому-либо из российских судов, ни к любым другим органам.