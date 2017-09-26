В розыск объявлен экс-пресс-секретарь Януковича

Прокурором Луганской области сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения депутату Луганского областного совета, а ныне одному из должностных лиц так называемой "администрации главы "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В прокуратуре напомнили, что указываемому лицу инкриминируется действия по незаконному захвату власти в Украине (от 5 до 10 лет тюрьмы), посягательство на территориальную целостность страны (от 5 до 10 лет), участие в террористической организации (от 8 до 15 лет).

"Установлено, что в 2014 году гражданин Украины дал согласие и инициировал свое назначение на должность так называемого "помощника по внутренней политике и связям с общественностью главы "ЛНР". Сейчас так называемый чиновник обеспечивает информационную политику и осуществляет пропаганду деятельности "ЛНР" на оккупированной территории Луганской области, нарушая интересы граждан Украины, проживающих на указанной территории", - говорится в сообщении.

Как заявили в прокуратуре, данный "чиновник" "ЛНР" объявлен в розыск и на основании постановления суда начато специальное досудебное расследование.

Стоит отметить, что по указанным регалиям его биографии можно понять, что речь идет о Родионе Мирошнике, который ранее был доверенным лицом Александра Ефремова (экс-депутата Партии регионов), и пресс-секретарем кандидата в президенты Виктора Януковича в 2004 году.

Он некоторое время занимал должность замглавы Луганской ОГА, после чего стал директором Луганской областной государственной телерадиокомпании.

Далее его "профессиональный карьерный рост" привел его на должность "советника главы ЛНР", а сейчас он себя называет представителем "ЛНР" в политической группе на Минских переговорах.