В РПЦ ответили на заявление Порошенко о создании единой православной церкви в Украине.

Как сообщает "Благовест-инфо", глава ОВЦС РПЦ митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал сегодня на встрече с журналистами слова Президента Украины Петра Порошенко о том, что достигнута договоренность с Патриархом Константинопольским Варфоломеем о создании единой православной Церкви в Украине.

- У нас нет достоверных сведений о содержании беседы между Петром Порошенко и Патриархом Константинопольским Варфоломеем, - сказал он, подчеркнув при этом, что патриарх Варфоломей не раз говорил, что считает главу Украинской Православной Церкви митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной Церкви в Украине.

По словам митрополита Илариона, эта позиция не может быть изменена. При этом он отметил, что "мы четверть века продолжаем молиться об уврачевании раскола в Украине и положительно откликнулись на письмо Филарета Денисенко с призывом к этому". Была создана специальная комиссия, занимающаяся этими вопросами, и хоть дальнейшего движения не последовало, "мы к диалогу открыты", сказал митрополит Иларион.