В Офісі генпрокурора України перевіряють інформацію про перебування Рудьковського в Монако

Інформацію про можливе перебування в Монако колишнього міністра транспорту та зв'язку України Миколи Рудьковського перевіряють. Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора України (ОГП) 12 серпня.

У разі підтвердження цієї інформації прокурори ініціюють посилення запобіжного заходу Рудьковському.

"Інформацію про перебування підозрюваного на території князівства Монако, поширену в засобах масової інформації, Офіс генерального прокурора наразі перевіряє. За даними сторони захисту, підозрюваний сьогодні ввечері має прибути в Україну і має намір з'явитися до прокурора та слідчого", - заявили у відомстві.

В Офісі генерального прокурора пояснили, що суддя Печерського районного суду Києва 5 липня 2021 року задовольнив клопотання захисника Рудьковського про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв'язку з наявністю в підозрюваного численних хронічних захворювань.

У підсумку до ексчиновника застосували запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а 30 липня підозрюваний звернувся з клопотанням про надання йому дозволу на виїзд для обстеження й лікування у столицю Австрії Відень із 5-го до 21 серпня.

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Рудьковський був народним депутатом України IV, V, VII скликань, у 2006- 2007 роках очолював Міністерство транспорту та зв'язку. Зараз зі статками $93 млн він посідає 84-те місце в рейтингу найбагатших українців, складеному журналом НВ та інвестиційною компанією Dragon Capital.

25 лютого 2021 року СБУ заявила, що розкрила викрадення нардепа від "Слуги народу", ексголови компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. У лютому 2012 року Семінський виїхав із роботи, потрапив у підлаштоване ДТП, і його викрали невідомі озброєні люди в масках. Визнаного судом зниклим безвісти Семінського звільнили у травні 2015 року.

3 березня 2021 року Рудьковському вручили повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні. 24 червня апеляційний суд заарештував, а пізніше Печерський райсуд Києва відпустив його під нічний домашній арешт до 2 вересня.

Микола Катеринчук - співзасновник компанії "Катеринчук, Моор і Партнери", яка представляє інтереси Рудьковського, говорив, що мета обвинувачень проти ексміністра - вимагання акцій компанії "Нафтогазвидобування". За інформацією ЗМІ, Семінський претендує на $150 млн частки в бізнесі сім'ї Рудьковського. Ексміністр говорив, що Семінський "ніколи не був власником чи акціонером "Нафтогазвидобування", але постійно і протиправно вимагав частку" в компанії, погрожуючи заявити, що в його викраденні винен Рудьковський.

Увечері 11 серпня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко розповів, що Рудьковського "виявили в Монако". Він опублікував знімок ексміністра, нібито зроблений у Монако, який йому надіслав неназваний нардеп. "Економічна правда" також стверджувала, що Рудьковський у Монако.

Сьогодні, 12 серпня, Рудьковський повідомив, що перебуває в Австрії і повертається в Україну.



