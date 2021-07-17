В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена

Зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джозефом Байденом відбудеться орієнтовно в останні дні липня або на початку серпня поточного року. Дати зустрічі змістили через логістичні та протокольні нюанси.

Про це речник президента Сергій Никифоров повідомив у коментарі "Суспільному".

"Зустріч планується на останні дні липня, перші дні серпня, приблизно в цьому діапазоні", - сказав Никифоров.

Він також заперечив інформацію про те, що Білий дім відклав зустріч начебто через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз".

"Ця інформація не є правдою. Це залежить від логістичних та протокольних речей. Зустріч активно готують, дати узгоджують, ніхто нікому ультиматумів не ставить", - наголосив речник Зеленського.

Нагадаємо, телефонна розмова Байдена і Зеленського відбулася 7 червня. Джозеф Байден заявив президенту Зеленському, що чекає можливості прийняти його в Білому домі у Вашингтоні цього літа.

Зеленський водночас уточнив, що зустріч має відбутися у липні.

Сьогодні видання "Дзеркало тижня" повідомило з посиланням на власні джерела, що Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України).

Раніше, за інформацією американських ЗМІ, Білий дім розглядав можливість запросити Зеленського у Вашингтон напередодні його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво НАК "Нафтогаз".