В Офісі президента України узгодили план: У День Незалежності відбудеться Марш захисників України за участю ветеранів

В Офісі президента України узгодили план святкових заходів з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, який передбачає хвилину мовчання за загиблими захисниками країни, музичний флешмоб і Марш за участю воїнів і ветеранів.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, 24 серпня почнеться з вшанування пам'яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу і незалежність країни. Так, о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. "На знак того, що Україна і українці пам'ятають своїх героїв, пролунають 100 ударів дзвону, які підхоплять інші міста країни. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні", - йдеться в повідомленні.

У пам'ятному заході разом з президентом України Володимиром Зеленським та його сім'єю також візьмуть участь рідні і близькі загиблих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні і пов'яжуть синьо-жовті стрічки навколо.

"Під звуки дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела", - сказано в повідомленні.

У рамках святкування Дня Незалежності України на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 розпочнеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах.

Завершаться урочистості святковою ходою. Об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.