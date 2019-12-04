В САП подтвердили задержание экс-нардепа Онищенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила задержание бывшего народного депутат Александра Онищенко в Германии. Об этом заявила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, пишет РБК-Украина.

"Решается вопрос о его экстрадиции", - заявила Постолюк.

Накануне Александр Онищенко заявил, что он собирается вернуться в Киев 13 декабря. При этом он демонстрировал билет на авиарейс сообщением Барселона - Киев в качестве доказательства.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко.

