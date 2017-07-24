В САП призвали Полякова выйти на связь и надеть электронный браслет

Специальная антикоррупционная прокуратура призвала народного депутата Максима Полякова выполнить решение суда и выйти на связь с правоохранителями для получения электронного средства контроля. Об этом в Facebook сообщает САП, передает УНН.

Согласно сообщению, сразу после провозглашения судьей меры пресечения нардепу Полякову и получения копии постановления прокурорами САП приняты меры к выяснению наличия электронного средства контроля и детективами НАБУ вызвано Полякова М.А. на 22.07.2017 в органы Нацполиции Черкасской области, с целью выполнения постановления суда в этой части.

Отмечается, что в нарушение закона, "Поляков М.А. на вызов не явился на связь не выходил, а защитники последнего в телефонном режиме сообщили детективов НАБУ о том, что выполнять решение в этой и других частях подозреваемый не будет, кроме как внесение залога и воздержание от общения с определенными постановлением лицами".

"Пользуясь случаем, хотим пригласить Полякова М.А. и его защиту выйти на связь с детективами НАБУ или не прятаться от него и прибыть к определенному ими органу Нацполиции с целью выполнения постановления следственного судьи в части обязательства носить электронное средство контроля, наконец действовать в рамках правового поля и не демонстрировать открыто свое преимущество перед другими гражданами государства пользуясь депутатской неприкосновенностью", - отметили в сообщении.

Также в САП отметили, что "своим поведением и правовой позицией подозреваемый Поляков М.А. и его защита ставят нардепа над законом, щеголяя своим статусом, доказывают, что принцип равенства граждан перед законом на отдельных народных избранников не распространяется и им очень нужна депутатская неприкосновенность, чтобы за ней прятаться от правосудия".

Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал для народного депутата Максима Полякова меру пресечения в виде залога в сумме 304 тыс. гривен.

Как сообщал УНН, народный депутат Максим Поляков заявил, что внесет залог в размере 304 тыс. гривен и при необходимости будет ездить за границу.