В САП снова обнаружили оборудование для прослушки, подозревают НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не пришел на заседание комитета Верховной Рады по предотвращению коррупции, на котором планировался отчет о работе НАБУ. Как заявляют СМИ, Сытник отменил свое участие в заседании, поскольку узнал о задержании детективов Бюро за установку прослушивания в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В НАБУ подтвердили, что Артем Сытник не придет на заседание антикоррупционного комитета, несмотря на то, что ранее это планировалось. При этом говорить о причинах такого решения отказались. Сам Сытник в своем сообщении членам комитета аргументировал отсутствие "необходимостью пребывать на рабочем месте для выполнения безотлагательных мероприятий".

"Сытник развернул автомобиль, поскольку узнал, что его детективов задержала полиция за установку нового жучка в кабинете Холодницкого", - сообщил источник агентству "Интерфакс-Украина".

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии "Украинской правде" заявил, что управление госохраны выявило кабель для прослушивания, который из здания "Охматдета" прокладывали к САП.

"УДОшников обнаружили прокладки кабеля от помещения "Охматдета" в направлении САП. На другом конце кабеля был закрыт кабинет. Полиция вскрыли. Там сейф, из которого выходят кабели", - отметил другой собеседник издания в САП.

Сейчас на месте происшествия работает киберполиции, а Назар Холодницкий намекнул, что за этим может стоять НАБУ.

"Рядом с САП сейчас стоит микроавтобус "Форд" с людьми внутри, они не представляются, закрылись в авто. По нашей информации, похоже, что номера авто зарегистрированы на НАБУ", - завил Холодницкий.

По материалам: Интерфакс-Украина, Украинская правда