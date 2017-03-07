В САП заявляют, что Насиров должен возместить долг Онищенко

Временно отстраненный глава ГФС Роман Насиров должен возместить рассрочку, которую получил народный депутат Александр Онищенко. Об этом сообщил прокурор САП Роман Симкив в Соломенском районном суде Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании Насирову меры пресечения, пишет "УНН".

"Онищенко далеко, поэтому убытки придется возмещать Насирову. Рассрочку получил Онищенко, а платить должно было государство", - отметил прокурор.

Ранее о наличии у главы ГФС британского и венгерского гражданства сообщил нардеп Андрей Журжий. Гражданство Великобритании у Насирова подтвердил прокурор САП. Наличие британского паспорта у Насирова подтверждает НАБУ.

Как сообщалось, вечером 2 марта председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили подозрение. Во время этого ему стало плохо. По словам адвокатов, подозрение было вручено, когда глава ГФС был уже без сознания, что является незаконным.

4 марта Соломенский суд начал избирать меру пресечения для Насирова, но не смог принять решения до 23:52 5 марта, когда истекал срок ареста чиновника. Заседание продолжилось с утра в понедельник, 6 марта. Мера пресечения все еще не избрана.

Уточненное заключение Института кардиологии им. Стражеско относительно состояния здоровья чиновника свидетельствует, что у Насирова диагностировали гипертоническую болезнь II стадии высокого риска. По состоянию на 4 марта пациент в неотложной помощи не нуждается.

Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.