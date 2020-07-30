В СБУ будуть ініціювати екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків

Служба безпеки України буде ініціювати екстрадицію затриманих у Білорусі найманців російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє "BBC Україна" із посиланням на Службу безпеки України.

З відповідною ініціативою звернуться до Офісу генпрокурора. Саме прокуратура має подавати запит на екстрадицію, за міжнародними правилами.

Наразі уточнюється, скількох затриманих планують екстрадувати.

Раніше в українському Міністерстві закордонних справ не виключили можливість екстрадицію, але це наголосили, що це питання вирішуватимуть правоохоронні органи.

Громадське телебачення

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