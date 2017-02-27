В СБУ говорят, что не согласовывали Артеменко поездки в Москву

Народный депутат Андрей Артеменко не согласовывал свои поездки в Москву со Службой безопасности Украины.

Об этом заявила представитель СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала "112.Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Он с нами ничего не согласовывал", - сказала она.

Как сообщал Укринформ, на пресс-конференции в понедельник Артеменко подтвердил, что был в Москве, подчеркнув, что все его поездки в столицу Российской Федерации были согласованы с высшим руководством СБУ.

Ранее издание "The New York Times" сообщило о том, что Артеменко подготовил план по урегулюванию конфликта на Донбассе. План Артеменко предусматривает, среди прочего, проведение референдума о сдаче России в "аренду" на 50-100 лет аннексированного ею Крыма в обмен на выведение российских войск с Донбасса. По данным газеты, этот план был передан в начале февраля экс- советнику президента США Майклу Флинну за неделю до его отставки.

После публикации статьи народный депутат был исключен из состава фракции Радикальной партии, прокуратура АР Крым начала против Артеменко уголовное производство по ч.1 статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).