В СБУ не намерены пересматривать решение о запрете въезда Самойловой в Украину

Для пересмотра решения по запрету въезда в Украину российской исполнительницы Юлии Самойловой, выбранной для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017", нет оснований. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы свое слово сказали. Мы сделали то, что должны были сделать. Конечно, сейчас это решение... пытаются раскручивать российские пропагандисты", - сказал Тандит.

По его словам, решение СБУ по запрету въезда Самойловой, принятое в рамках украинского законодательства, Россия будет пытаться дискредитировать.

"Мы будем делать все, чтобы мероприятия в Киеве состоялись (Евровидение) и были безопасными", - также заверил он.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе "Евровидение-2017". Конкурсантка от РФ объявлена персоной нон грата из-за посещения оккупированного Крыма.