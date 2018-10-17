В СБУ не видят оснований для отстранения руководителя внешней разведки Семочко

Председатель Службы внешней разведки Украины Егор Божок заявил об отсутствии оснований для отстранения от исполнения служебных обязанностей его первого заместителя Сергея Семочко, по которому НАБУ открыло уголовное производство по статье о незаконном обогащении.

Об этом Божок сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, пишет в среду, 17 октября УНИАН.

"По состоянию на сегодня правовых оснований для отстранения Сергея Семочко от выполнения своих служебных обязанностей [на время расследования детективами НАБУ] у меня нет", - заявил он.

Кроме того, Божок отметил, что Семочка не проходил спецпроверку перед назначением на должность. "По моим данным специальная проверка проводится в отношении военных и государственных служащих перед назначением на соответствующие государственные должности, Сергей Алексеевич [Семочко] был переведен в Службу внешней разведки с государственной должности соответствующего уровня", - заявления он.

Божок отметил, что специальная проверка проводится перед назначением того или иного лица на ответственный государственный пост. По его убеждению, если человек был назначен на ответственную государственную должность с другой ответственной должности, не было никаких оснований сомневаться в этом человеке.

Напомним, ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали сюжет о заместителя председателя Службы внешней разведки СБУ Сергея Семочко. В нем в частности сообщается, что под руководством Семочко от фармакологических компаний стали требовать проводить тендеры, а фактически у бизнеса просто требовали "откаты" за возможность закупить лекарства.

Расследователи также показали дорогие дома и автомобиль Land Cruiser, которые якобы принадлежат Семочко. В сюжете говорится и о том, что родственники Семочко обладают российским гражданством и бизнесом в Крыму.

После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Семочко, в свою очередь, в интервью телеканалу Zik возразил, что ему принадлежит недвижимость под Киевом стоимостью 200 млн грн. Также чиновник возразил, что он и его супруга имеют российское гражданство.

Это первая публичная реакция СБУ на обнародованное в начале октября расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом". Журналисты обнаружили в семьи имения в Конча-Заспа, элитный внедорожник с поддельными номерами и факт постоянного пользования вертолетом.