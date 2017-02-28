В СБУ опровергли заявление Рубана о срыве обмена пленных

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан не мог проводить обмен пленных самостоятельно. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Российские спецслужбы пытаются посадить нас за стол переговоров напрямую с террористами… Никаких обменов Рубан не мог провести", - отметил он.

Тандит подчеркнул, что в последнее время российскими спецслужбами проводится ряд провокаций касательно обмена пленными. "Последнее время, когда по приглашению украинской делегации нам активно стали помогать международные представители, мы увидели несколько провокаций, которые были организованы, в том числе используя наших граждан. И, в том числе, к сожалению, Надю Савченко", - сказал он.

По словам Тандита, после этих событий СБУ будет вести на линии разграничения "определенную работу".

Ранее Рубан заявил, что отмена ему пропуска в зону проведения АТО привела к срыву обмена пленными.

Как сообщалось, СБУ отменила разрешение Рубану на пересечение линии разграничения, а сотрудниками Госпогранслужбы составлен административный протокол за нарушение пограничного режима.

Напомним, 24 февраля депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в исправительную колонию в Макеевке, где содержатся украинские военнопленные. Позже Савченко объяснила, что сознательно пошла на риск своей жизнью, чтобы освободить пленных, и попросила ее поддержать.