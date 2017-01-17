В СБУ подтвердили, что мэру Перемышля запрещен въезд в Украину на 5 лет

В СБУ подтвердили, что мэру Перемышля Роберту Фоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гітлянська, - пишет УНИАН.

"Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - сказала она.

Напомним, в начале декабря 2016 года в Перемышле во время ежегодного "Марша перемиських и львовских орлят" с участием многих польских патриотических и националистических организаций прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Смерть украинцам" и "Перемышль, Львов - всегда польские". Организаторами мероприятия были правые организации: Усепольська молодежь или Национально-радикальный лагерь, неформальная группа "Патриотический Перемышль", а также учреждение культуры Подкарпатского воеводства - Культурный центр в Перемышле.

"Орлятами" назывались бойцы с польской стороны, участники польско- украинской войны за Галичину 1920 года. Объединение украинцев в Польше уже призвало польские власти противодействовать проявлениям враждебного отношения к украинского меньшинства Польши и граждан Украины.

Еще ранее польский телеканал "TVN24" показал скандальный антиукраинский фильм Поля Морейри "Украина: Маски революции". Показ фильма телеканал "приурочил" к второй годовщине Майдана.

Посольство Украины в Польше по этому поводу обнародовало заявление, в котором сообщило, что "разочаровано недружественным жестом польского телеканала "TVN24"" и обвинил в неуважении к миллионам украинцев.

Польские националисты во время марша желали украинцам смерти

Украина требует расследования инцидента. Посол Украины в Польше Андрей Дещица уже обратился в соответствующие местные органы и призвал общественные организации поддержать это требование. Инцидент произошел в выходные в городе Перемышль. Колонна из участников марша проходила мимо Украинского "Народного дома", когда из нее раздались возгласы "смерть украинцам".