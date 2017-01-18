В СБУ пояснили, почему запретили въезд в страну мэру Перемышля

По словам руководителя аппарата главы СБУ, главной причиной такого запрета было то, что мэр Перемышля "участвовал в антиукраинских мероприятиях".

Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских акциях в Перемышле. Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает Радио Свобода.

"Оснований для такого запрета немало, это все открытая информация в СМИ в Польше и Украине. Решение о запрете въезда было принято тогда, когда он участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле", - рассказал Ткачук.

"Это не была разовая случайность. Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигало межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в этом направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей", - добавил он.

Вчера, 17 января, СБУ запретила мэру польского города Перемышль Роберту Хоме въезд в Украину. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что въезд в страну Хоме запрещен "из-за деятельности, направленной во вред государственной безопасности Украины".

Сегодня в посольстве Польши в Киеве потребовали от МИДа предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну для Роберта Хомы.

Liga.net

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