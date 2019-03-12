В СБУ прокомментировали причастность их сотрудника к схемам в "Укроборонпроме"

По сотруднику Службы безопасности Украины, который фигурирует в журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме", уже рассматривается уголовное производство в суде. Об этом говорится в заявлении спецслужбы.

Отмечается, что СБУ придерживается принципиальной позиции разоблачать и наказывать каждого сотрудника, который совершит преступление, несмотря на его должность, звание или послужной список.

"Не стало исключением и дело в отношении сотрудника Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст.190 УПК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). В рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой. В соответствии с требованиями законодательства 17 февраля 2017, он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ оказывала полное содействие Генпрокуратуре по этому делу", - говорится в заявлении.

В СБУ добавили, что на сегодняшний день дело по их сотруднику рассматривается в суде.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, начато расследование по подкупу чиновников СБУ, ГФС, ГПУ и НАБУ. Как рассказала заместитель директора ведомства Ольга Варченко, следователи проверяют информацию, обнародованную в журналистском расследовании о якобы взятках чиновникам силовых структур, чтоб те закрыли глаза на преступления в оборонной сфере.

Напомним, на днях генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали. Об этом сообщает Сегодня.ua.