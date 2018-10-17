В СБУ видят два выхода с Семочко. Привлекли и контрразведку

Из скандала вокруг заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, который стал фигурантом журналистского расследования, есть два выхода.

Такое мнение первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виталий Маликов высказал на заседании комитета противодействия коррупции, передает Liga.net.

"Сейчас информация взята в работу, проверяется. И есть два выхода по результатам проверки", - сказал он.

Первый: если информация подтвердится, Семочко будет предъявлено обвинение.

Второй: дело будет закрыто, о чем сообщат журналистам.

"Идут оперативные мероприятия, которыми занимается контрразведка", - добавил Маликов.

Сам глава СБУ Василий Грицак не пришел на заседание комитета, поскольку находится на международной встрече, сообщил его заместитель.

Глава СВР Егор Божко добавил, что обратился в контрразведку по поручению президента Петра Порошенко.

До результатов проверки комментировать что-либо он считает юридически неправильным.

"Что касается вопроса, связанного с возможной противоправной деятельностью... Артем Сергеевич (Сытник, глава НАБУ - ред) ведет расследование уголовного производства. Как мне говорил Семочко, он сам обратился в НАБУ, чтобы это расследование было проведено", - считает он.

1 октября в программе "Наші гроші" журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против заместителя главы внешней разведки Сергея Семочко по статье "незаконное обогащение".

Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом, стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.