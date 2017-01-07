В СБУ выступили против публикации Савченко списка военнопленных: пообещали провести разъяснительную работу

Публикация списков украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в России, может навредить самим пленным и их родственникам.

С нардепом Савченко проведут разъяснительную работу на этот счет. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

"Списки, конечно же, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. Мы в 2014 и 2015 году ловили жуликов, которые получали какую-то закрытую информацию по спискам тех наших героев, заложников, которые находились незаконно в Донецке и Луганске, фактически, пытались на страданиях людей совершали преступления с целью получения какой-то выгоды, рассказывая близким о том, что есть возможность либо пообщаться, либо освободить наших заложников", - сказал Тандит.

По его словам, данные списки нельзя использовать для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром; очень важно помнить, что это жизни людей, нужно сделать все, чтобы они были освобождены.

"Вопрос в том, для чего эти списки опубликовывать. Нам ни в коем случае нельзя распространять информацию, которая может навредить не только ребятам, которые находятся там, а также их близким, родственникам, которые находятся в морально тяжелом состоянии, потому что многие из ребят, которые там незаконно удерживаются, находятся там более года", - отметил советник СБУ.

Он утвердительно ответил на вопрос, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко.

"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", - сказал Тандит.

Напомним, недавно нардеп Надежда Савченко написала в своем Facebook о намерении опубликовать в ближайшее время списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.