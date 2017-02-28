В СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами", - Трепак

Уволен заместитель начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Дмитрий Нескоромный, который руководил задержанием "бриллиантовых прокуроров"

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак.

"Вчера уволен с должности заместителя начальника главка "К" СБУ Д.Нескоромный. Это кадровое решение принято по представлению первого заместителя председателя СБУ - начальника Главка "К" Демчина", - написал он.

По его словам "этого увольнения Демчин добивался практически с момента прихода в главк "К"".

"В прошлом году был также уволен с должности сотрудник СБУ, который был старшим группы, проводившей обыск у Корнийца. Некоторых других сотрудников Главка "К", которые работали по делу "бриллиантовых прокуроров", "правильно растасовали" по должностям", - написал он.

Он отметил, что вчерашнее решение завершило полную "зачистку" круга сотрудников СБУ, имевших отношение к реализации дела "бриллиантовых прокуроров".

"Можно утверждать, что в этой части Демчин выполнил свои обязательства перед Шокиным, во времена генпрокурорства которого под кадровую зачистку попали следователи и прокуроры, расследовавшие указанное дело", - добавил Трепак.