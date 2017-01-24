В СБУ заявили, что обнародованные списки пленных не отвечают действительности

Во вторник, 24 января, служба безопасности Украины заявила, что список заложников и пропавших без вести на территории Донбасса, который был обнародован в социальной сети, не отвечает действительности. Об этом сообщил пресс-центр ведомства на официальной странице в Facebook.

Правоохранители утверждают, что после анализа опубликованных данных, они обнаружили, что попавшие в открытый доступ "списки заложников" никогда не сверялись с официальными данными "Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции".

"По данным учета, по состоянию на 28.11.2016 в заложниках незаконных вооруженных формирований находится 110 человек, числящихся пропавшими без вести в районе проведения АТО - 490 человек. В отношении 57 лиц из числа заложников Центром получено подтвержденные данные об их мест содержания, сведения о местонахождении других лиц пока проверяются и уточняются", - заявили в пресс-службе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, внефракционный народный депутат Надежда Савченко на персональной странице в Facebook обнародовала очередные обновленные списки пленных и пропавших без вести украинцев, а также плененных украинской стороной россиян и боевиков, имена которых запрашивают "ДНР" и "ЛНР".