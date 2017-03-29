В СБУ заявляют о высоком уровне террористической угрозы

Глава Департамента защиты национальной государственности СБУ отметил, что в Одессе уровень террористической угрозы "достаточно высокий"

В Одессе накануне 2 мая ожидается достаточно высокий уровень террористической угрозы. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом СБУ Виктор Кононенко, передает корреспондент LIGA.net.

"Если говорить об уровне террористической угрозы, не буду скрывать - он достаточно высокий", -

Он отметил, что против Украины не просто ведутся боевые действия на востоке, но и предпринимаются попытки "расшатать ситуацию внутри страны". "Проявление терроризма - один из способов расшатать ситуацию", - сказал он.

В то же время, по его словам, СБУ эффективно работает и предотвращает подобные случаи.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения, в ходе которых погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Стычки в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист" с одной стороны, и сторонниками пророссийского антимайдана - с другой.

Источник: ЛІГА.net

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