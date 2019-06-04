В случае принятия законопроекта Зеленского о незаконном обогащении можно будет возобновить треть дел

В случае принятия законопроекта "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", треть закрытых дел можно будет возобновить. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка, передает "112 Украина".

В ходе своего выступления Рябошапка отметил, что в случае принятия нового законопроекта станет возможным просматривать уже закрытые дела относительно незаконного обогащения.

"Гражданская процедура также дает возможность ретроспективного применения, то есть, применение таких норм в обратном, в прошлом, и, собственно, что я говорил, что те дела, которые были ранее открыты НАБУ и САП - эти материалы могут быть использованы снова, и в порядке гражданской процедуры НАБУ и САП могут обратиться в суд для того, чтобы взыскать эти необоснованные доходы в доход государства", - добавил он.

"Мы проанализировали те дела, которые были закрыты вследствие признания ст. УКУ относительно незаконного обогащения, и статистика показала, что из 65 дел треть попадают под сферу действия уголовного права, то есть, они сейчас бы карались согласно новой редакции статьи, что предполагает незаконное обогащение", - отметил Рябошапка.

По словам заместителя главы Администрации президента, Уголовная ответственность будет наступать за незаконное обогащение в законопроекте президента предусмотрена в случае незаконного обогащения на сумму более, чем 12 тыс. необлагаемых минимумов (на сегодняшний день составляет около 11 млн 500 тыс. грн, или приблизительный эквивалент 380 тыс евро).

"Для чего мы это сделали? Во-первых, для того, чтобы дать приоритет усилиям наших антикоррупционных органов, для того, чтобы они не занимались мелкими делами и не тратили государственные ресурсы на наказание тех коррупционеров, которые не представляют большой общественной опасности для страны", - отметил Рябошапка.

Также он добавил, что все дела, где будет зафиксировано хищение меньше 380 тыс. евро, но будет превышать 30 тыс. евро, будет рассматриваться в порядке гражданской процедуры и порядке взыскание в гражданско-правовом порядке взыскания в доход государства необоснованных активов.

"То есть, первая стадия - меньший размер - это гражданская процедура, когда превышает 380 тыс. евро - тогда уже наступает уголовная ответственность, здесь санкция достаточно жесткая, от 5 до 10 лет лишения свободы, и мы должны понимать, что, поскольку размер такой большой, то и санкция должна быть тоже достаточно жесткой", - подытожил Рябошапка.

Напомним, что 3 июня президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о незаконном обогащении No 10358.

По словам Рябошапка, в четверг, 6 июня, законопроект может быть включен в повестку работы Верховной Рады.