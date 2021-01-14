В "Слуге народа" говорят, что не имеют согласованного решения по ситуации с Дубинским

Ответственных за вмешательство в американские выборы привлекут к ответственности и на это не повлияет принадлежность к какой-либо партии. Так на американские санкции против "слуги народа" Александра Дубинского отреагировал глава Офиса президента в своем Twitter, передает "5 канал".

"Независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал он.

В парламентской фракции партии "Слуга народа" заявили, что на данный момент не имеют согласованного решения по ситуации с Дубинским.

"Из-за, опять-таки, локдауна, из-за того, что часть депутатов находится и в округах, и заняты, и кое-кто в отпуске, пока не было системного такого обсуждения. Поэтому, высказать мнение фракции пока невозможно в этой ситуации. Изучаем. Лично я изучаю юридическую сейчас составляющую и, скажем так, какую-то практику действий в таких ситуациях, если она вообще может быть", - сказал председатель партии Александр Корниенко.

Напомним, в начале недели Министерство Соединенных Штатов ввело санкции против семерых граждан Украины и четырех украинских организаций из-за вмешательства в выборы США. Среди этих лиц, кроме Дубинского, бывший нардеп Александр Онищенко и люди, которые принадлежат к сети иностранного влияния, связанной с Россией, и имеют отношение к окружению народного депутата Андрея Деркача. В частности, и экс-прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик.